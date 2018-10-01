Endonezya'da ölü sayısı arttı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada bin 203 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "The Jakarta Post"un haberine göre, BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta'da basına yaptığı açıklamada, Orta Sulawesi yönetiminin, felaketin ardından bölgede 28 Eylül'den 11 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiğini aktardı.

5 YABANCI TURİSTTEN HABER ALINAMADI

Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.

Deprem sırasında bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden şu ana kadar haber alınamadığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, özellikle Palu Körfezi'nin kuzeyindeki Dongala bölgesindeki yıkımın boyutlarının henüz net olarak belirlenmediğini, nihai can kaybı sayısının binlere ulaşabileceğini açıklamıştı.

Deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin etkilediği Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo, "Gerçekten bir afet durumuyla karşı karşıyayız çünkü çok sayıda yol kesildi, havaalanı hasar gördü. Kesintiler nedeniyle 7 yeni elektrik trafosunu devreye sokmak zorunda kaldık. Yakıt tedarikinde sıkıntı var çünkü yollar kapalı." ifadesini kullanmıştı.