taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0485
Euro
7.0249
Altın
1191.8
Borsa
99956.9
Gram Altın
231.707

Endonezya'da ölü sayısı arttı

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu ölenlerin sayısı bin 203'e yükseldi.

AA | 01.10.2018 - 00:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada bin 203 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Endonezya'da ölü sayısı arttı

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "The Jakarta Post"un haberine göre, BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta'da basına yaptığı açıklamada, Orta Sulawesi yönetiminin, felaketin ardından bölgede 28 Eylül'den 11 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiğini aktardı.

Endonezya'da ölü sayısı arttı

5 YABANCI TURİSTTEN HABER ALINAMADI

Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.

Deprem sırasında bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden şu ana kadar haber alınamadığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, özellikle Palu Körfezi'nin kuzeyindeki Dongala bölgesindeki yıkımın boyutlarının henüz net olarak belirlenmediğini, nihai can kaybı sayısının binlere ulaşabileceğini açıklamıştı.

Deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin etkilediği Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo, "Gerçekten bir afet durumuyla karşı karşıyayız çünkü çok sayıda yol kesildi, havaalanı hasar gördü. Kesintiler nedeniyle 7 yeni elektrik trafosunu devreye sokmak zorunda kaldık. Yakıt tedarikinde sıkıntı var çünkü yollar kapalı." ifadesini kullanmıştı.

Endonezya'da ölü sayısı arttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

26
Endonezya'da ölü sayısı arttı

Endonezya'da ölü sayısı arttı

7
Sakarya ve Kocaeli'de yollar sular altında kaldı

Sakarya ve Kocaeli'de yollar sular altında kaldı

2
Selman ve Kuveyt Emiri görüştü

Selman ve Kuveyt Emiri görüştü

0
Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

4
Makedonya'daki referandum geçersiz sayıldı

Makedonya'daki referandum geçersiz sayıldı

1
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ABD'nin

2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ABD'nin

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM