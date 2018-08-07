Endonezya'da turistlerin kaçışı sürüyor

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Dün yapılan açıklamada depremin 142 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

ÖLÜ SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Adada yoğunlaşan arama kurtarma çalışmaları sonrası ölü sayısının daha da artmasından endişe duyuluyor.

"YETERLİ ÇALIŞANIMIZ YOK"

Afet bölgesinde yeterli çalışan ve ekipmanın olmaması ülkeyi zor durumda bırakıyor. Ulusal Afet İdaresi'nin sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Yollar hasar gördü, üç köprüde de hasar var. Bazı bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyoruz ve yeterli çalışanımız yok." dedi.

13 BİNDEN FAZLA BİNA YIKILDI

Ayrıca afet idaresi yıkılan ya da hasar gören 13 binden fazla binanın olabileceğini belirtti.

130'DAN FAZLA ARTÇI

Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi ise sürüyor. 300'den fazla yaralının olduğu deprem sonrası 130'dan fazla artçı meydana geldi.

UÇAKLARINI BEKLİYORLAR

Depremin ardından turistler de ülkeyi terk etmek için birbiriyle yarışıyor. Dün sahilllerde bulunan teknelerle şehir merkezine taşınan yaklaşık 10 bin turist şimdi de havalimanlarında sabahlayarak uçaklarını bekliyor.

HAVA YOLLARINDAN EK UÇUŞ

Endonezya ordusu bölgeye bir gemi dolusu tıbbi yardım ve erzak gönderdi, lojistik destek yolladı. Bazı hava yolları ise tahliyeler için ek uçuş koyduklarını bildiridi.