Endonezya'daki depremler 555 can aldı

Taş devri aletlerini o günün şartlarıyla yapıyor

Geçtiğimiz günlerde Emre Akbaba için yarışan Galatasaray'la Fenerbahçe bu kez Ömer Bayram için karşı karşıya.

65 yaş aylığı bağlanması için kişinin yaşadığı hanedeki tüm bireylerin geliri yerine sadece eşi ve kendisinin gelirine bakılacak.

2018'in en çok kazanan oyuncuları listesi belli oldu. İşte, 2018 en çok kazanan oyuncular listesi...

2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı

1 Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştğı bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafın en dikkat çekici yanı ise Yılmaz'ın kolundaki 500 bin liralık saat oldu.

2 Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor Rus turistler her şey dahil sisteminden faydalanarak denizden çıkmadığı için fazla para harcamıyor ancak Japon ve Avustralyalılar ülke içinde gezerek büyük döviz girdisi sağlıyor.

3 Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi Dün katıldığı bir televizyon programına makyajlı çıktığı için eleştirilere neden olan Rafet El Roman, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

4 Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor ABD Başkanı Donald Trump kendi açısından oldukça zorlu günlerden geçiyor. Kendisini yakından ilgilendiren davalarda yargılanma korkusu yaşayan ABD Başkanı, "Yargılanırsam ekonomi çöker" mesajı verdi.

5 Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti Bayram tatilini Bodrum'da geçiren Ali Ağaoğlu, helikopteriyle annesinin elini öpmeye İstanbul'a gitti.

6 Fenerbahçe Josef'i de satıyor Fenerbahçe, Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.