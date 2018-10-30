Endonezya'da bulunan Krakatu Yanardağı aktif olarak lav püskürtmeye devam ediyor. Yoğun ve şiddetli patlamaların yaşandığı kraterde, aynı zamanda elektriklenmeyle oluşan şimşekler de görülüyor.

Endonezya'daki yanardağda şimşekler çakıyor ViDEO

ŞİMŞEKLER ÇAKIYOR

Son 24 saatte 232 patlamanın yaşandığı yanardaşda yalnızca patlamalar görülmüyor. Lav püskürmeleriyle birlikte havada açığa çıkan zehirli gazla gökyüzünde elektriklenmelere yol açıyor.

Lav ısısı ve küllerin püskürdüğü kısımlar gibi birçok unsurun havadaki elektrik akımlarıyla birleşmesi neticesinde şimşekler oluşuyor.

GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULDU

Yanardağdan püsküren kül ve duman kütlesinin 200 metreye kadar ulaştığını belirten BMKG yetkilileri, krateri çevreleyen 2 kilometrelik alanda girişlere izin verilmediğini kaydetti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine geçen ay sonu en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor. Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.