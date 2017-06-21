Enes Ünal'ın sevgilisi de futbolcu

Yeni sezonda İspanya'nın Villarreal takımında forma giyecek olan Enes Ünal, tatil için kendisi gibi futbolcu olan Belçikalı sevgilisi Lisa Smellers ile Bodrum’a geldi. İkili önceki akşam Gümüşlük Mimoza’da baş başa yemekteydi.

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

Futbolseverlerin tanıyıp büyük ilgi gösterdiği Ünal, “İyi bir sezon geçirdim ama daha önümde uzun bir yol var. Hem Villarreal hem de milli takımın başarısı için daha çok çalışmam gerek” dedi.

SEVGİLİSİ DE FUTBOLCU ÇIKTI

Lisa Smellers, Belçika’nın Genk Kulübü’nde futbol takımında oynuyor.