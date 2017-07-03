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Enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur ve emekliye yapılacak zam oranları da netleşti.

03.07.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı.

ENFLASYON GERİLEDİ

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

EN FAZLA DÜŞÜŞ DOMATESTE

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste görüldü.

DEVLET MEMURLARI VE MEMUR EMEKLİLERİ

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu

ZAM ORANI YÜZDE 6.89

Buna göre memurlar, temmuz ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak. Böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 6.89 olacak.

Memurlarla hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre, 2017 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının yüzde 3’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım maaşlara zam olarak yansıyacaktı.

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