Engelli vatandaşlara kamuda istihdam müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 Yılında kamu kurumlarına 5 bin engelli vatandaşın atanacağı ve atamaların iki grupta yapılıp 2 bin 500 engelli vatandaşın 2018 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 500 engelli vatandaşın ise 2018 yılının son çeyreğinde kamuya yerleştirileceği müjdesini verdi.

YÜKSEK OLAN PUAN GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca Başbakan'ın açıklamasına göre, yapılacak olan yönetmelik düzenlemesiyle de iki yılda bir yapılan EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılırken puanlardan hangisi yüksekse o puan esas alınarak tercihte bulunulabilecek.

BAKAN SARIEROĞLU: 365 BİN KARDEŞİMİZ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Yıldırım’ın verdiği bu müjdeyi değerlendirdi:

“Son 15 yılda özellikle bakanlığımızın da görev alanına giren konular arasında yer alan engelli kardeşlerimize yönelik oldukça önemli adımlar attık. 15 yıl boyunca engelli kardeşlerimizin istihdamı temel önceliğimiz oldu. Bu bağlamda engelli kardeşlerimizin istihdamının artırılmasına ilişkin birçok teşviki, tedbiri ve yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Sadece memurlar değil, engelli kardeşlerimizin işçi atamalarında da devrim niteliğinde gelişmeler sağladık. 2017 Ağustos ayı itibariyle; 9 bin 787 engelli vatandaşımız kamuda, 91 bin 783 vatandaşımız özel sektörde olmak üzere toplam 101 bin 570 engelli vatandaşımız çalışmaktadır. 2002-2017 yılları arasında; 52 bin 574 engelli kadın, 312 bin 552 engelli erkek olmak üzere toplam 365 bin 129 engelli kardeşimiz işe yerleştirilmiştir.

“HER ADIMLARINDA YANLARINDAYIZ”

İŞKUR tarafından düzenlenen Aktif İşgücü Programlardan 2012-2017 yılları arasında; Mesleki Eğitim Kurslarımızdan 25 bin 653 engelli kardeşimiz; İşbaşı Eğitim Programlarımızdan 3 bin 153 engelli kardeşimiz; Girişimcilik Eğitim Programlarımızdan bin 5 bin 940 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Ayrıca Toplum Yararına Programlarımızdan da 355 bin 56 engelli vatandaşımız yararlanmıştır. Aktif İşgücü Programlarımızdan toplamda ise 69 bin 802 engellimiz yararlanmıştır. Attığımız bu adımlar sayesinde kamuda ve özel sektörde engelli istihdamında ciddi ilerlemeler sağladık. Ben bu düzenlemenin de engelli kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, her adımlarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum.”

DÜNYADA BİR İLK

Dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanmaya başlayan ve 2011 yılında yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile lise ve üstü öğrenim gören engelliler sınav sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engelli vatandaşlar ise kura ile kamuya yerleştiriliyor.

KAMUDA ÇALIŞAN MEMUR SAYISI 52.236’YA ULAŞTI

Yürürlüğe konulan EKPSS uygulaması ile birlikte engelli vatandaşların kamuya atanması işlemleri hızlanırken ve son 15 yılda kamu kurumlarında çalışmakta olan engelli memur sayısı dokuz kattan fazla artışla 5.777’den 2017 yılı itibariyle 52.236’ya ulaştı.