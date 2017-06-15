Engin Altan Düzyatan: Duyduğuma göre ölmüşüm

Yoğun geçen sezonun ardından ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Capri Adası'na tatile gitmişti. Şu sıralar tatiline devam eden ünlü çift hakkında çirkin bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun trafik kazası geçirip öldüğünü iddia etti. Kısa sürede hızla yayılan 'öldü' paylaşımı Engin Altan Düzyatan'ın sevenlerini korkuttu.

ÖLMEDİM MESAJI ATTI

Öldü haberlerini duyan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından 'Duyduğuma göre ölmüşüm' mesajını yazıp iyi olduğunu sevenleriyle paylaştı.