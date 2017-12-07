Engin Günaydın: Her şey para değil

Uzun bir aradan sonra yeni filmiyle seyirci karşısına çıkan Engin Günaydın, hayat felsefesi hakkında konuştu.

Rol aldığı “Aile Arasında” filmi vizyonda büyük başarı yakalayan oyuncu, “Beklediğimiz bir sonuçtu. Seyircimize teşekkür ederiz” dedi.

"BÖYLE BİR HAYAT İSTEMİYORUM"

Uzun süredir dizilerde rol almayan Günaydın bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Dizi süreleri gerçekten çok uzun. Yat kalk, çekime git... Ben öyle bir hayat istemiyorum.

"HARCAYACAK ZAMANIM YOKSA PARANIN NE ÖNEMİ VAR"

Dizilerde rol almam için çok yüksek ücretler geliyor ama hayat kısa. Paran olabilir ama onu harcayacak zamanın olmadıktan sonra önemi yok.”