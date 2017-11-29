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Engin Günaydın: Tüm yatırımlarımı aileme harcadım

Başarılı oyuncu Engin Günaydın, neden evlenip çoluk çocuğa karışmadığını anlattı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 14:20..
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Engin Günaydın: Tüm yatırımlarımı aileme harcadım

Gülse Birsel’in yazdığı “Aile Arasında” filminde başrolü oynayan Engin Günaydın, samimi açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR AİLEM VAR ZATEN"

Ünlü oyuncu "Bugüne kadar neden evlenip, çocuk sahibi olup neden kendi ailenizi kurmadınız?" sorusuna böyle cevap verdi: "Büyük bir ailem olmasaydı, ihtiyaç duyardım. Yeni bir aile kurmak benim için çok üzüntülü bir konuydu. Bunu yapamazdım. Ailemle devam etmek istedim. Onlarla tekrar yemek yemek, sohbet etmek... Kültürümü bozmak istemedim.Bütün yatırımlarımı onlar için harcadım ve sonuç mükemmel oldu. Yeni bir aileye ihtiyaç yok. Çünkü mevcut ailemiz çok geniş..."

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