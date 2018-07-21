Enis Berberoğlu açlık grevinde

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini karara bağladı.
RET KARARI
Daire, Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durması istemini oy çokluğuyla reddetti.
7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI
Dairenin kararına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazı, Yargıtay 17. Ceza Dairesi karara bağlayacak.
AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Mahkemeden çıkan kararı öğrenen Enis Berberoğlu, terör soruşturmasında tutuklanan HDP'lilerden gördüğü bir eylemi düzenlemeye karar verdi.
Berberoğlu, mahkemeden çıkan karara tepki olarak açlık grevine başladı.