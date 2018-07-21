Enis Berberoğlu açlık grevinde

İstanbul’da hurdaya çıkarılan yolcu uçağı, Kastamonu Belediyesi tarafından satın alınarak, kenttin Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Çin'de bir binada yıkım meydana geldi. Binanın balkonu, aşağıda duranların üzerinde düştü. Olayda iki kişi feci şekilde can verdi.

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Alman Bild: EURO 2024'ü Türkiye'ye kaptırıyoruz

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için endişeli olduğunu yazdı.