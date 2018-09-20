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Enis Berberoğlu, cezaevinden çıktı

Yargıtay'ın 5 yıl 10 aylık cezasını onadığı ancak milletvekili olduğu için infazı erteleyip tahliye kararı verdiği CHP'li Enis Berberoğlu cezaevinden tahliye oldu.

DHA | 20.09.2018 - 20:04..
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Enis Berberoğlu, cezaevinden çıktı

Hakkında tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.

Saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıkan Berberoğlu kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BENİ MAZUR GÖRÜN"

Berberoğlu, "Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Yaşadığımız 16 aylık süreç, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım, bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim, eski meslektaşlarım. Medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım. 16 aydır tecritte yaşıyorum. Dolayısıyla az konuştum, siz de alışın." dedi.

Enis Berberoğlu, cezaevinden çıktı VİDEO

CHP'li vekil Enis Berberoğlu'na tahliye haberi
Enis Berberoğlu, cezaevinden çıktı

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