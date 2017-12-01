Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava kapalı yapılacak

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılandığı davanın "Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Duruşma salonu boşaltıldı.

"GELMEK İSTEMEMİŞ OLABİLİR"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ve saat 10.00'da başlayan duruşmada sanık Enis Berberoğlu salonda yer almadı. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, avukatlara dönerek, "Kolluk görevlisi arkadaşlar sanığın gelmek istemediğini söylediler, sizin bilginiz var mı?" diye sordu.

Söz alan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün de "Müvekkilim hali hazırda hala milletvekilidir. Eğer müvekkilime kelepçe takılıp salona getirilmek istendiyse, gelmek istememiş olabilir." dedi.

Bunun üzerine Ceza Dairesi Başkanı Özkan sanığın geldiği bilgisinin kendisine verildiğini belirtti. Yaklaşık yarım saat sonra Enis Berberoğlu duruşma salonundaki yerini aldı.

Duruşmaya CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulundugu çok sayıda milletvekili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

DURUŞMA KAPATILDI

Ancak mahkeme heyeti, davanın "Kamu güvenliği" gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine duruşma salonu boşaltıldı.