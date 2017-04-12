taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.162
USD
3,6836
EURO
3,9183
ALTIN
150,96
PETR
56,5300

Ensonhaber iPhone uygulamasının indir paylaş özelliği

Okuyucuları için sürekli yeni çalışmalara imza atan Ensonhaber ekibi, iPhone uygulaması için müthiş bir özelliği devreye soktu.

12.04.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. Gündem

Ensonhaber.com'un iPhone uygulaması, okuyucuları için sürekli geliştiriliyor.

Yayınlanan son güncelleme ile sosyal medyada video paylaşmak isteyen kullanıcıların sorunu çözüldü.

SADECE ENSONHABER'DE VAR!

Video indirmek için para ödeyerek kullanılan programlara ihtiyaç duyan kullanıcılar; artık Ensonhaber'in iPhone uygulamasından direkt olarak video indirme şansına sahip. Üstelik ücretsiz!

ADIM ADIM NASIL İNDİRİRİM

Ensonhaber.com'dan video indirmek için; sıkılmadan izleyebileceğiniz, birbirinden eğlenceli videoların bulunduğu kategoriye giriyorsunuz.

MUHTEŞEM ÖZELLİK: İNDİR PAYLAŞ

İndirmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra, "İndir ve Paylaş" sekmesine tıklayarak videoyu kolayca telefonunuza kaydediyorsunuz.

Videonun altındaki seçeneklerden, görüntüyü sosyal medya hesaplarından da kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Ensonhaber'in iPhone uygulamasını indirmek ya da gerekli güncellemeleri yapmak için buraya tıklayın

Ensonhaber iPhone uygulamasının indir paylaş özelliği

Ensonhaber iPhone uygulamasının indir paylaş özelliği

Ensonhaber iPhone uygulamasının indir paylaş özelliği

GÜNCELLEME NELER GETİRDİ

Ensonhaber iPhone uygulamasının indir paylaş özelliği

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

80
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

325
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

132
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

110
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

141
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

45
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM