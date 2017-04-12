Ensonhaber iPhone uygulamasının indir paylaş özelliği

Ensonhaber.com'un iPhone uygulaması, okuyucuları için sürekli geliştiriliyor.
Yayınlanan son güncelleme ile sosyal medyada video paylaşmak isteyen kullanıcıların sorunu çözüldü.
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Video indirmek için para ödeyerek kullanılan programlara ihtiyaç duyan kullanıcılar; artık Ensonhaber'in iPhone uygulamasından direkt olarak video indirme şansına sahip. Üstelik ücretsiz!
ADIM ADIM NASIL İNDİRİRİM
Ensonhaber.com'dan video indirmek için; sıkılmadan izleyebileceğiniz, birbirinden eğlenceli videoların bulunduğu kategoriye giriyorsunuz.
MUHTEŞEM ÖZELLİK: İNDİR PAYLAŞ
İndirmek istediğiniz videoyu seçtikten sonra, "İndir ve Paylaş" sekmesine tıklayarak videoyu kolayca telefonunuza kaydediyorsunuz.
Videonun altındaki seçeneklerden, görüntüyü sosyal medya hesaplarından da kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
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GÜNCELLEME NELER GETİRDİ