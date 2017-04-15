Ensonhaber iPhone uygulamasının müthiş özellikleri

App Store'da 'Haberler' kategorisinde; en çok indirilen üçüncü uygulama olan Ensonhaber.com'un iPhone uygulaması, yapılan güncellemelerle geliştirilmeye devam ediyor.

İNDİR PAYLAŞ ÖZELLİĞİ

Yayınlanan son güncelleme, kullanıcıların birçok sorununu giderdi. Akıllı telefon kullancılarının en büyük sorunlarından biri olan video indirme, artık Ensonhaber'in iPhone uygulması ile çok kolay. Üstelik ücretsiz!

Ensonhaber.com'un iPhone uygulamasına gelen yenilikler, bu müthiş özellikle de sınırlı değil. Artık haber kanallarını canlı takip etmek isteyenlerin adresi de bu uygulama olacak!

CANLI YAYINLARI TAKİP ET

Ensonhaber uygulamasına giren kullancılar, "Diğer" sekmesinden "Haber Kanalları" kategorisini seçerek birçok haber kanalını canlı takip edebilecek.

GÜNDEMDEN GERİ KALMAYACAKSINIZ

Güncellenen uygulamadaki özellikler canlı yayın özelliğiyle de bitmiyor.. Gün içerisinde haberleri takip edemeyen kullanıcılar "Diğer" sekmesinden ulaşacakları "Bildirimler" kategorisinden günün tüm önemli haberlerine ulaşabilecek.

REKLAM İSTEMEYENLER İÇİN

Habere bakış açısıyla farkını ortaya koyan, manşetleriyle okuyucusunu gülümsetirken düşündüren Ensonhaber'in reklamsız seçeneği de mevcut.

Uygulamada "Diğer" sekmesine giren kullanıcılar, "Reklamsız versiyonu satın alın" ile kolaylıkla Reklamsız Ensonhaber'i satın alabilir.

YAZI BOYUTUNU KENDİNE GÖRE AYARLA

Haber okurken yazı boyutunun büyütülmesi de artık mümkün! Yine, okuyucuları için müthiş özelliklerin sunulduğu "Diğer" sekmesine giren kullanıcılar, ayarlara girerek yazı boyutlarını istediği seçeneğe getirebilir.

Ayrıca; uygulamanın ana sayfa yenileme süresi de buradan değiştirilebilir.

DİĞER UYGULAMALARIMIZ

Ensonhaber.com'un çatısı altında kurulan Kadın ve Kadın, KralSpor ve Videonuz uygulamasına da kolaylıkla "Diğer" sekmesinden ulaşabileceksiniz.

Ensonhaber'in iPhone uygulamasını indirmek ya da gerekli güncellemeleri yapmak için buraya tıklayın