Ensonhaber'den seyahat uyarısı: Çekya'ya gitme

Bir manifesto gibi görünen bu yazı, aslında Çekya'ya neden gitmemeniz gerektiğini sizlere tamamen iyi niyet ile açıklıyor olacak, ya da neden gidemeyeceğinizi...

Çekya, Orta Avrupa'nın güzide ülkelerinden biri. Aslen Slav olan Çekler, 1993 yılında Çekoslovakya olan devletlerini Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayırdı. O günden yaklaşık 10 yıl sonra AB'ye katılan Çek Cumhuriyeti, bugün AB'nin en çok ziyaret edilmek istenen tarihi yerlerinden biri. Ancak Çekya'ya gitmek o kadar da kolay değil. Tabii ki Türkler için...

VİZE İŞLEMLERİ PROBLEMLİ

Çekya'ya gitmenin kolay olmamasının başlıca nedeni, elbette resmen bir AB vatandaşı olmamanız. Coğrafi olarak bir Avrupa ülkesi olsak da henüz resmen AB vatandaşı olarak sayılmamamız nedeniyle Çekya, Türklere karşı ciddi bir ayrımcılık uyguluyor.

Vize verme konusunda özellikle Türklere türlü zorluklar ve bürokratik engeller yaşatan Çekyalı memurlar, vize vermemek için adeta "bin dereden su getirtiyor".

BÜROKRATİK ENGELLER

Vize verilmemesi için uygulanan en önemli yol da bürokratik engeller. Bu engellerin başında da evrak işlemleri geliyor.

Örneğin evlisiniz ve eşiniz bir AB üyesi ülkenin vatandaşlığını taşıyor. Eşiniz sadece yabancı bir ülkenin de vatandaşı olduğu için, o ülkeye ait evlilik evrakının da orijinalinin alınması ve buraya getirilmesi gerekiyor. Eşinizin AB üyesi bir ülkenin vatandaşı olduğunu düşünürseniz, sadece Prag'a gitmeniz için memleketi olan ülkeye gidip evrak almanız, sonra Türkiye'ye dönüp yeniden Prag'a gitmeniz gerekiyor.

Yani Çekya Schengen'i almak için Schengen ile bir memleket turu yapıp İstanbul'a dönerek yeni başvuru yapmanız gerekiyor. Yukarıda örneği geçen metin yaşanılmış bir durum olup, Çekya yetkililerinin çıkarttığı engellerden yalnızca biri.

VİZE GEÇMİŞİYLE İLGİLENİLMİYOR

Özellikle İngiltere, ABD, Kanada, Almanya veya Fransa gibi ülkelerin daha önce seyahat yaptığınız ülkelerle ilgili yaptığı araştırmalara göre vize vermesi durumu, Çekya için asla işlemiyor.

Daha önce ABD, İngiltere, Hollanda, Rusya veya Fransa bile gitmiş olsanız dahi Çekya için bu durum önem taşımıyor; size seyahat etmeyi bilmeyen insan muamelesi yaparak sayfaları dolu olan ve belki de sayısını bile hatırlamayacağınız kadar eskittiğiniz pasaportlarınızı umursamıyor.

Bir seyyah bile olsanız Çekya için yeterli olamayabilirsiniz.

YETERLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIYOR

Saatlerce sıra bekleyerek almak istediğiniz o Çekya vizesi kuyruğunda sıra size geldiğinizde başvurunuzun reddedilmesi an meselesi. Neredeyse kabul edilme ihtimalinin bile bulunmadığı vize başvurusunda en ufak detaylar bile ince ince takip ediliyor.

Örneğin bir dilekçe ile çözülebilecek seyahat sigortası konusu, normalde seyahat edileceği gün kadar yaptırılırken, Çekya'da gidişin bir gün öncesinden başlayıp, dönüşün bir gün sonrasında bitmesi gerekiyor.

Eğer sadece seyahat süresince sigortanız bulunuyorsa başvurunuzu bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz.

TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK İKİNCİ SINIF MUAMELE

Çekya'nın bu uygulamasının temelinde Türk vatandaşı olunması yatıyor elbette. Bu kanıya da şuradan varılıyor: İşlemlerinizi kendi başınıza da halletseniz, araya aracı firma da koysanız, konsolosluktaki o sıra geçmek bilmiyor.

Yan taraflarda bulunan diğer ülke vatandaşlarına ait bankolarda sıralar 5-10 dakikada erirken, Türklerin girdiği kuyrukta yarım saatte bir kişi eksiliyor. Bunun da en önemli etkeni, yine bürokratik işlemlerle yıldırma yöntemi.

ÇEKYA'YA NEDEN GİDİLMEMELİ

Çekya dışardan romantik, tarihi ve kültürel bir ülke olarak görülebilir ancak Çekya'ya seyahat konusunda dikkat edilmesi gereken çok unsur bulunuyor. Eğer Çekya vizesine başvuru sırasında yukarıda yazdıklarımız henüz sizi ikna etmediyse, bir de İngiltere'nin seyahat uyarısını okuyun.

"-Çekya para dolandırıcılıklarının en çok yaşandığı AB üyesi ülkelerinden biri. Özellikle kur farkından dolayı döviz bozdurma konusu, tam bir tefecilik. Paranızı yok pahasına bozan Çekler, sizi ayak üstü dolandırıyor.

-Bölgede yaşanan bir diğer para dolandırıcılığı da sahte para meselesi. Özellikle döviz bürolarındaki makas aralığının geniş olması nedeniyle ara sokaklara açılan bu sözde seyyar bozdurucular, yanınıza yaklaşarak sizi parayı kendilerinizde bozdurmaya ikna ediyor, gerçek paraları elinizden alarak size sahte paraları kakalıyor. Siz de olan bitenden habersiz 'Allah'a ısmarladık' deyip gidiyorsunuz ancak çoktan iş işten geçiyor.

-Yan kesicilik Çekler için oldukça sıradan bir suç. Sokakların en yoğun ve en çok yaşanan suçlarından biri olan yan kesicilik, her turistin karşılaştığı bir durum. Cüzdan çalma, çantayı boşaltma, saat, telefon hırsızlığı gibi yöntemlerin oldukça fazlasıyla yaşandığı yan kesicilik tipleri, turistlerin korkulu rüyası.

-Kredi kartlarının çalınması, çoğaltılması ya da kopyalanması da en çok yaşanan dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Özellikle ATM'lerde, AVM'lerde ve gece kulüplerinde kullanılan bu yöntem, siz kartla ödeme yaptığınız sırada bilgilerinizin ele geçirilmesiyle gerçekleşiyor."

TERÖR TEHLİKESİ

Avrupa'nın büyük kentlerinde alınan üst düzey önlemler, terörü bitirme noktasına geldi ancak halen faaliyet gösteren terör unsurları gözlerini Prag gibi şehirlere dikiyor. Bölgede henüz büyük bir terör eylemi yaşanmadı ancak İngiltere'nin yayınladığı bu seyahat uyarısında turistler terör konusunda dikkatli olunması adına uyarılıyor.

Siz siz olun, Çekya'ya gitmeyi aklınızdan çıkartın. Yok eğer illa gideceğim diyorsanız da ikinci bir defa daha düşünmenizi öneririz.