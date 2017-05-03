Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

App Store'da 'Haberler' kategorisinde; en çok indirilen üçüncü uygulama olan Ensonhaber.com'un iPhone uygulaması, kullanıcıları için geliştirilmeye devam ediyor.

ANDROİD KULLANCILARI İSTEDİ, BİZ YAPTIK

Son güncellemeyle oldukça ses getiren Ensonhaber ekibi, Android kullanıcılarının yoğun isteği üzerine harekete geçti.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Akıllı telefon kullancılarının 'para' ödeyerek indirdiği video download programlarına artık gerek yok!

Önce iPhone uygulamalarına getirilen video indirme özelliği, artık Android kullanıcıları için de sunuldu.

İNDİR PAYLAŞ

Ensonahber video ekibinin hazırladığı birbirinden eğlenceli birçok videoyu sıkılmadan izleyebileceğiniz gibi; istediğiniz an, kolaylıkla telefonunuza kaydedip paylaşabilirsiniz.

Ensonhaber.com'un uygulamasına gelen yenilikler, bu müthiş özellikle de sınırlı değil.

HABERE DAİR HER ŞEY BU UYGULAMADA

Artık haber kanallarını canlı takip etmek isteyenlerin adresi de Ensonahber'in uygulaması olacak.

Ensonhaber uygulamasına giren kullancılar, "Diğer" sekmesinden "Haber Kanalları" kategorisini seçerek birçok haber kanalını canlı takip edebilir.

GÜNDEMDEN UZAK KALMAYACAKSINIZ

Gün içerisinde haberleri yeterli şekilde takip edemeyenler de unutulmadı. Gündemden uzak kalan kullanıcılar, "Diğer" sekmesinden ulaşacakları "Bildirimler" kategorisinden günün tüm önemli haberlerine ulaşabilecek.

REKLAM İSTEMİYORUM DİYENLER

Habere bakış açısıyla farkını ortaya koyan, manşetleriyle okuyucusunu gülümsetirken düşündüren Ensonhaber'in reklamsız seçeneği de mevcut.

Uygulamada "Diğer" sekmesine giren kullanıcılar, "Reklamsız versiyonu satın alın" ile kolaylıkla Reklamsız Ensonhaber'i satın alabilir.

METİN BOYUTUNU İSTEDİĞİN GİBİ AYARLA

Haber okurken yazı boyutunun büyütülmesi de artık mümkün! Yine, okuyucuları için müthiş özelliklerin sunulduğu "Diğer" sekmesine giren kullanıcılar, ayarlara girerek yazı boyutlarını istediği seçeneğe getirebilir.

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