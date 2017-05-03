taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.854
USD
3,5347
EURO
3,8597
ALTIN
142,31
PETR
50,6100

Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

Ensonhaber ekibi, okuyucularının yoğun isteği üzerine iPhone uygulamasına gelen yenilikleri Android kullanıcılarına da sundu.

03.05.2017 - 16:39
  1. Haberler
  2. Gündem
Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

App Store'da 'Haberler' kategorisinde; en çok indirilen üçüncü uygulama olan Ensonhaber.com'un iPhone uygulaması, kullanıcıları için geliştirilmeye devam ediyor.

ANDROİD KULLANCILARI İSTEDİ, BİZ YAPTIK

Son güncellemeyle oldukça ses getiren Ensonhaber ekibi, Android kullanıcılarının yoğun isteği üzerine harekete geçti.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Akıllı telefon kullancılarının 'para' ödeyerek indirdiği video download programlarına artık gerek yok!

Önce iPhone uygulamalarına getirilen video indirme özelliği, artık Android kullanıcıları için de sunuldu.

İNDİR PAYLAŞ

Ensonahber video ekibinin hazırladığı birbirinden eğlenceli birçok videoyu sıkılmadan izleyebileceğiniz gibi; istediğiniz an, kolaylıkla telefonunuza kaydedip paylaşabilirsiniz.

Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

Ensonhaber.com'un uygulamasına gelen yenilikler, bu müthiş özellikle de sınırlı değil.

HABERE DAİR HER ŞEY BU UYGULAMADA

Artık haber kanallarını canlı takip etmek isteyenlerin adresi de Ensonahber'in uygulaması olacak.

Ensonhaber uygulamasına giren kullancılar, "Diğer" sekmesinden "Haber Kanalları" kategorisini seçerek birçok haber kanalını canlı takip edebilir.

Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

GÜNDEMDEN UZAK KALMAYACAKSINIZ

Gün içerisinde haberleri yeterli şekilde takip edemeyenler de unutulmadı. Gündemden uzak kalan kullanıcılar,  "Diğer" sekmesinden ulaşacakları "Bildirimler" kategorisinden günün tüm önemli haberlerine ulaşabilecek.

REKLAM İSTEMİYORUM DİYENLER

Habere bakış açısıyla farkını ortaya koyan, manşetleriyle okuyucusunu gülümsetirken düşündüren Ensonhaber'in reklamsız seçeneği de mevcut.

Uygulamada "Diğer" sekmesine giren kullanıcılar, "Reklamsız versiyonu satın alın" ile kolaylıkla Reklamsız Ensonhaber'i satın alabilir.

METİN BOYUTUNU İSTEDİĞİN GİBİ AYARLA

Haber okurken yazı boyutunun büyütülmesi de artık mümkün! Yine, okuyucuları için müthiş özelliklerin sunulduğu "Diğer" sekmesine giren kullanıcılar, ayarlara girerek yazı boyutlarını istediği seçeneğe getirebilir.

Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

Ensonhaber'in iPhone uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

Ensonhaber'in Android uygulamasını indirmek ya da güncellemek için tıklayın

Ensonhaber'in kullanıcılarına sunduğu yenilikler

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

256
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

123
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

36
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

95
Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

150
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

136
Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM