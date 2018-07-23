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Ependimom nedir

Ependimom; merkezi sinir sisteminde (MSS) nadir görülen bir tümördür.

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Ependimom; kistik olmayan beyin‎ veya omurilik‎ içindeki hücre‎lerin kontrolden çıkmaları sonucunda meydana gelir.

BAZILARI HIZLI BAZILARI YAVAŞ YAYILIR

Doğrudan sinir sisteminden kaynaklandığı için MSS (Merkezi sinir sistemi) tümör‎leri olarak adlandırılırlar. Bazı tümörler hızlı, bazıları ise yavaş yayılır.

Ependimom nedir

EPENDİM HÜCRELERİNDEN KAYNAKLANIR

Ependimom kontrolden çıkan ve değişen, kötü huylu hale gelen ependim hücrelerinden kaynaklanır. Ependim hücreleri beyin odacıklarının (beyin ventrikülü‎) ve omurilik kanalının (spinal kanal) iç duvarlarını kaplamaktadır.

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