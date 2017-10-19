Erdoğan 3 belediye başkanının istifasını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlarının istifasıyla ilgili konuşan Erdoğan, Ankara, Bursa ve Balıkesir'den istifa kararını beklediğini ifade etti.

"AKSİ TAKDİRDE GEREĞİ YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı, "İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır." diye konuştu.

"3 BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFASI"

Erdoğan: "Şu an 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler, 3 belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceğine inanıyorum. İstifayı vermelerinin onlar da hazırlığı içindeler. Gereği ne ise yapılacaktır.

"BU BİR DAVADIR"

Kurullarımız bu konu ile ilgili kararını vermişlerdir. Bu karar sürecini biz kendileri ile de değerlendirdik. Burada böyle bir adımın atılması gereğini söyledik. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir davadır. Onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları da lazım. Ben, Başbakan arkadaşım ve konu ile ilgili genel başkan yardımcım." diye konuştu.