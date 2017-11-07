Erdoğan, Akar'ın telefonundan Mehmetçiğe seslendi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 4- 6 Kasım tarihleri arasında Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne geldi.

ÜS BÖLGELERİ ZİYARET EDİLDİ

Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Oremar, Kalana, Göller Başı, İkiyaka'daki üs bölgelerini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerini sürdürdürdü.

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"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."

İkiyakalar Göller Başı Üs Bölgesinde Mehmetçiklere seslenen Orgeneral Hulusi Akar "Arkadaşlar büyük kahramanlıklar yapıyorsunuz, büyük yiğitlikler yapıyorsunuz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra mehmetçiklere Akar'ın telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seslendi; "Allah yar ve yardımcınız olsun."