Erdoğan-Çipras görüşmesi

Yunanistan'daki temasları kapsamında Başbakan Aleksis Çipras'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancısı olmadığım bu makamda sizlerle bir araya gelmemin mutluluğunu dile getirmek isterim. Başbakan olduğum sırada, burada 3 farklı Başbakan ile görüşmem oldu. Şimdi de sizlerle beraberim.

TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜ YOK

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim, artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı; bardağın boş tarafını bir tarafa bırakıp dolu tarafa yönlenmeliyiz. Müzakerelerimizi onun üstüne yapmalıyız. Halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir yana koyalım. Bizim Türkiye olarak hiç bir komşu ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Bizler geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var. Söylem birliğini ve ortak aklı oluşturabilirsek sorunlarımız çözebiliriz." dedi.