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Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyaretinde Yunan Başbakanı Çipras ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 16:58..
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Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için Yunanistan'ın başkenti Atina'da.

Cumhurbaşkanı, Yunan Cumhurbaşkanı'nın ardından Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüştü. İki lider görüşmenin ardında ortak açıklama yapıyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Yunan Hukuku'na FETÖ'cülerle ilgili bir çağrım var: Gecikmiş adalet adalet değildir. Türkiye'de işkence, idam söz konusu değil. Bunlar darbe gerçekleştiren kişilerdir. Azınlık sorunlarını da ele aldık. Batı Trakya Türk-Müslüman azınlığı husunda uluslararası geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmalıyız.

Lozan Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşma değildir. 11 ülkeyi kapsayan bi anlaşmadır. Japonya, İngiltere, Fransa var. Sadece Ege'yi mi kapsıyor. Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Buradaki azınlıkların hukunu nasıl teminat altına alacağız?

Aleksis Çipras'ın açıklamaları:

Aramızdaki diyalog kanallarını güçlendirmeliyiz. Aramızda bir güven ilişkisi oluşturabilmeliyiz. Biz anlaşmazlıkların arkasına gizlenmeyi değil bunları çözmeyi düşündük. Ege ile ilgili konuları konuştuk. Ege'deki gerginlikten bahsettik. Yunanistan'ın hava ihlali bizim ilişkilerimiz açısından bir risk teşkil ettiğini söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının hem Kıbrıs halkı hem bölge halkı için önemli olduğunu görüştük. Yabancı askerlerin olmayacağı bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasından yana olduğumu söyledim. Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmayı konuştuk. İki ülke yetkili makamlarının daha yakın işbirliğini konuştuk. Cumhurbaşkanı ile AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini konuştuk. Demokratik reformlara desteğimizi ilettim. Avrupa'ya yönelen demokratik bir Türkiye'yi Yunanistan'ın her zaman destekleyeceğini söyledim. Güvenlik konusundaki işbirliğimizin daha derinleştirilmesini konuştuk.

Detaylar gelecek...

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