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Erdoğan Demirören kimdir

Erdoğan Demirören kimdir

Erdoğan Demirören; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in babasıdır.
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Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Orta öğretimini Saint Benoit Lisesi'nde yapan Demirören, 1956-57 yılları arasında Beşiktaş ve Emniyet’te profesyonel futbolcuydu.

Babasını 1957 yılında kaybeden Erdoğan Demirören, baba mesleğini o tarihten itibaren devraldı. Oto yedek parça ithalatı yapan 'Kolaylık Oto'nun başına geçti.

1980'Lİ YILLARDA ŞİRKET KÜÇÜLMEYE GİTMİŞTİ

Bunun yanı sıra Demirören Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971 yılında kurdu. Gaz sektöründe bir anda gelişen şirket, kırk sekiz şirket kurdu. Ancak 1980 yılında 24 Ocak Kararları'ndan sonra şirket küçülmeye gitti.

3 ÇOCUĞU VAR

Tülin Demirören ile hayatını birleştiren Erdoğan Demirören, 3 çocuk babasıdır. Meltem, Tayfun ve Yıldırım adında üç çocuğu bulunuyor.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU BİRÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Demirören Şirketler Grubu ise birçok alanda faaliyet gösteriyor. LPG Grubu, Demirören Tüp İmalat A.Ş, Parsat A.Ş., Ata Eğitim A.Ş. bunlardan birkaçıdır.

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