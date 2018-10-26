Erdoğan: Fındığın kilosunu 14 liradan alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada fındık fiyatlarına değindi: "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz."

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

2-3 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE FINDIK İHRACATI VAR

"Şimdi işte gündemimizde bir fındık meselesi var. büyük önem taşıyor. Ben de o bölgenin insanıyım. Gerçi Rize’de artık fındık yok ayrı mesele de, samsun ordu Trabzon düzce vesaire buralarda fındık var. ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar düzeyinde bir fındık ihracatı var. bunun için fındık üreticilerimizi de desteklemeye büyük önem verdik.

BUGÜNE KADAR 7,5 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPTIK

İktidarlarımız döneminde, şimdi adil olacağız. Başımızı iki elimizin arasına alacağız. Bu malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil; vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceğine bakarak değerlendirmeleri yapmamız lazım. Biz bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Tabi fındık üreticisi de dahil. Sağ olsun milletvekilli arkadaşlarımız da dahil kimse bunun farkında değil. Sadece onlar hemen orada meydanda toplanalım, bağıralım çağıralım, milleti aldatıp seçimlere giderken de bir şeyler yapalım. Bunu düşünüyorlar.

KALİTE OLDUKÇA İYİ

Ben aklı selim ile hareket ettiğine inandığım milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine, müdahale alımı yoluna gittik biz. Bu şekilde 10 ila 1,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite oldukça iyi gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşmeye başlaması üzerine TMO’yu son anda biz dedik ki bir kez daha devreye sokalım. Çünkü alavereciler var. Onlar geliyor benim fındık üreticisi kardeşimi köşeye sıkıştırıp elinden mahsulü alıyor.

KALİTE FINDIĞIN KİLOSUNU 14 LİRADAN ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Şimdi TMO ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 kilodan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. TMO’nun stoklarına geliyorum şimdi bu stoklardan da 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz. Bu müjdeyi fındık üreticilerimize, ihracatçılarımıza buradan ilk defa açıklamış oluyorum."