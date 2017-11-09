Erdoğan: Gazilere saldıranlar cezasını görecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 41. Muhtarlar Toplantısı'nda kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Erdoğan, başkent Ankara'da 2 terör gazisine saldıran canilere sert sözlerle yüklendi.

"GAZİSİNE SALDIRAN BU TERÖRİSTLER..."

Erdoğan, "Ankara'da gazilerimize yapılan saldırı ile ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz sorgulamamız lazım. Demek ki bir yerlerde eksiğimiz, hatta yanlışımız var. Ankara'daki olayın failleri hakkında gereken işlemler yapılacak, hakettikleri cezayı da en ideal şekilde alacaklardır. Biz çocuklarımıza bu bilinci aşılamazsak benzer ayıpların önüne geçemeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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