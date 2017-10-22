Erdoğan Gençlik Şurası'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı.

NEREDE BİZE TACİZ VARSA...

Bir gece ansızın gelebiliriz mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi taktirde kusura bakmasınlar." dedi.

"F-16 OLUR ORAYA GİDERİZ"

''Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar'da Tendürek'te Cudi'de Bestler-Dereler'de Kandil'de F-16 olur oraya doğru gideriz.

GENÇLERE TAVSİYE

Siz siz oldun, gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi sakın ha, boşa geçirmeyin. Unutmayınız, bizim gençlik konusunda bir Kızıl Elmamız var. Biz, imanına, inancına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz yerine gençleri bırakmayı düşünmeyenlerden olmadık. Vakti saati geldiğinde bu görevi sizler devralacaksınız. Sizler kendinize bir takım haklar lütfedilmesini beklemiyorsunuz. Sizlerin tek istediği fırsat kapısının aralanmasıdır. 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız, hepsi de sizin içindir. Bu fırsatları çok iyi değerlendirin.

MEMURLUKLA DEĞİL GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLENİN

Kendinizi asla küçümsemeyin. Mücadeleden korkmayın. Sizlerin bir mıh olarak gördüğü adımın milletimizin hayatında nasıl bir etkiye yol açacağı ancak ileride bilinebilir. Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim. Girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir. Bazı kelimeleri ardı ardına sıralamak değildir. Siz istediğiniz kadar inovasyon deyip durun, yeterli bilgi ve çalışma azmine sahip değilseniz sonuç hüsran olur."