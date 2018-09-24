Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgeleri Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde arttırılacağını ifade etti.

"FIRAT'IN DOĞUSUNU DA KAPSAYACAK"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehitler vererek gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sayesinde 260 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin vatanlarına dönmesini sağladık. Son İdlib krizinde olduğu gibi, tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması için diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük. Bu gayretlerimizin meyvesini almaya da başladık.

Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin'de, El-Bab'da, Cerablus'ta gidiyor.

İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Aynı şekilde ilk kıblemiz Kudüs'ü, işgalcilerin ve Filistinlilere devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. İsrail ve Amerikan yönetimlerinin Kudüs'ün izzetini ve onurunu ayaklar altına alan tacizlerine karşı mücadelemizi diplomaside en üst düzeyde vereceğiz."

RUS BASININA YAZDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Rusya'daki "Kommersant" gazetesi için Türkiye-Rusya ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı.

Yazısında geçen hafta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere değinen Erdoğan, Suriye'de ortaya çıkabilecek yeni bir insani krizin önlenmesi için önemli bir mutabakata vardıklarını belirtti.

"YAPICI MÜZAKERELER İÇİNDEYİZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye krizinin başından beri komşu ülkedeki insani krizin daha da derinleşmemesi için bütün imkanlarını kullanarak çaba sarf etmiş bir ülke olarak sorunun taraflarıyla yapıcı müzakereler içinde olmayı önemsediğini bugüne kadar bütün dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Rusya'nın da bu süreçte birlikte çalıştıkları ülkelerin başında yer aldığına işaret etti.

ASTANA, KRİZE ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ ZEMİN HAZIRLADI

Son dönemde Rusya ve İran ile yürüttükleri Astana formatının 8 yıldır devam eden Suriye krizine bir çözüm bulunması için önemli bir zemin hazırladığını aktaran Erdoğan, makalesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorunun çözümü için elimizi taşın altına koymamız gerektiği inancıyla hareket ederek şimdiye kadar ciddi bir mesafe kat ettik. Aramızda düşünce ve yaklaşım farklılıkları var ancak biz farklılıklardan ziyade ortak noktaları öne çıkartma çabası içinde olduk. Bu işbirliğimizin, önümüzdeki dönemde de aktif olarak devam edeceğine inanıyorum. Soçi görüşmesi sırasında İdlib ile ilgili ortaya çıkan mutabakatımızda muhaliflerin ve rejimin kontrol ettiği alanların arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik. Muhalifler, oldukları alanlarda kalmaya devam edecek. Rusya ile birlikte belirleyeceğimiz radikal grupların ise bu bölgede faaliyet göstermemelerini sağlayacağız."

"TÜRKİYE TERÖR YAPILANMALARINA TAVİZ VERMEYECEK"

Başkan Erdoğan, başından beri söyledikleri önemli bir husus bulunduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin hiçbir zaman sınırında ve sınırının bir başka noktasında herhangi bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğini bildirdi.

Erdoğan, "Türkiye, daha önce Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'da ve İdlib bölgesinde bu kararlılığını defalarca gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.



Başta DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele etmenin, Türkiye'nin her zaman öncelediği ve kararlılıkla devam ettirdiği bir tutum olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye'nin terör yapılanmalarına taviz vermeyeceğini ve bu konudaki tavrının kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek isterim. Türkiye'nin güvenliğini doğrudan tehdit eden yapılarla mücadelemiz de ayrıca önem arz ediyor. PYD ve YPG kontrolü altında bulunan bölgelerin teröristlerden arındırılmasına önem verdiğimizi, konuyla ilgili bütün taraflarla müzakerelerde açıkça dile getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Son dönemde özellikle ABD tarafından PYD ve YPG güçlerine sağlanan olağanüstü desteğin maalesef devam ettiğini görmekteyiz. Bölgedeki dengeleri ve bölge halkları arasındaki barışı zedeleyecek olan bu tür adımlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Rusya'nın da özellikle PKK, PYD, YPG gibi terör odaklarına karşı Türkiye'nin mücadelesine destek vermesini bekliyoruz."

Erdoğan, ortak coğrafyayı paylaşan ülkelerin birbirinin güvenliğini tehdit eden hususlarda anlayış birliği içinde olması gerektiğine inandığını kaydetti.



