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Erdoğan ile İngiltere Başbakanı telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May arasındaki görüşmede, ikili ekonomi ve ticari ilişkiler ele alındı.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 13:43..
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti.

BAKAN ALBAYRAK DA MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

Erdoğan ile İngiltere Başbakanı telefonda görüştü

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