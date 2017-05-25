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Erdoğan, Juncker ve Tusk ile bir araya geldi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye hakkında "AB'ye girmesi on yıldan fazla sürer" gibi ifadeler kullanan Juncker, bugün Erdoğan ile karşı karşıya...

25.05.2017 - 15:30
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Erdoğan, Juncker ve Tusk ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi binasındaki görüşmesi başladı.

Erdoğan, Juncker ve Tusk ile bir araya geldi

JUNCKER: TÜRKİYE 10 YIL DAHA BEKLEYECEK

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Juncker, "Şu anda Türkiye AB üyeliğine hazır değil. Sanırım on yıl içerisinde de hazır olamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Mülteci krizinin ardından yeniden mikrofonların karşısına geçen Juncker  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "güvendiğini" belirterek "Erdoğan, ülkesinin kıyılarını suç örgütlerinin ve insan tacirlerinin ellerine bırakmayacaktır." diye konuşmuştu.

Erdoğan, Juncker ve Tusk ile bir araya geldi

Erdoğan, Juncker ve Tusk ile bir araya geldi

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