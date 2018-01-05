Erdoğan, AB süreciyle ilgili net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.

Anlaşmalar sonrası iki lider kameralar karşısına geçti, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'YE 'BİZİ ARTIK ALIN DİYECEK' HALİMİZ YOK

Türkiye'nin AB, süreciyle ilgili net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde Türkiye-Fransa ilişkilerini ve bölgesel sorunları değerlendirdik. Türkiye, AB kapısında 54 yıldır bekletilen bir ülke. Türkiye gibi bir ülke AB ülkeleri arasında yok. AB bize gerekçe de sunamıyor. AB süreci halkımızı yoruyor. Sürekli olarak, 'ne olur bizi artık alıverin' diyecek halimiz yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum." şeklinde konuştu.

PYD, PKK'NIN YAN KOLUDUR

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

DEAŞ'la olan mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca sınırda da terörle mücadelemiz sürüyor. Maalesef bazı dostlarımız PYD'yi yanına alarak DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. DEAŞ gibi, PYD, PKK'nın yan kollarıdır, bunlara karşıda birlikte mücadele etmeliyiz.

AB MÜLTECİLER İÇİN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI

En önemlisi üzerinde durmamız gereken konu, terörle mücadele konusudur. 34-40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Fransa'nın da çok ciddi bedeller yaşadığını da biliyoruz. AB'nin verdiği bir söz vardı, Suriyeli mülteciler hakkında, ama verilen sözde durulmamıştır. Dünya Mülteciler Komisyonu'na bakıyorsunuz ordan da ciddi bir rakam gelmiyor.

HAKLI DEĞİLSENİZ, GÜÇLÜ DEĞİLSİNİZ

Bugünkü görüşmemizde bu konularda sınırlı kalmadık. Suriye'yi, Irak'ı, Filistin'i görüştük. İsrail-Filistin ilişkilerini görüştük. İki devletli Filistin meselesini görüştük. Fakat son dönemde BM'de yapılan oylamanın getirisini götürüsünü de görüşme imkanımız olmuş oldu. Biz olaylara duygusal yaklaşmıyoruz. Ama olayları değerlendirirken de hakkın teslim edilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Yani burada 'ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım' Hayır. Güç haktan gelir, haklıysanız güçlüsünüz, haklı değilseniz güçlü değilsiniz.



MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları şöyle: Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

PKK BİZİM İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içerisindeyim. Birlikte çözmemiz gereken pek çok konu var. Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

ERDOĞAN'A LİSTE İLETTİM

Bireysel özgürlükler konusunda farklı görüşlerimiz olabiliyor. Bazı konulardan bahsettim. Biz bu konuda diyalog içinde olmaya devam edeceğiz. Bir gazeteci ve gazetecilik öğrencisi hapse düştüğünde olumlu diyaloğun sonucunu aldık.

Galatasaray Üniversitesi konusunu gündeme getirdim, 'endişe taşıyoruz' dedim. Hem akademisyenlerin hem öğrencilerin dava konusu olmasıyla ilgili. Başka gazeteciler ve STK mensupları konusunda da çeşitli konuları dile getirdim. Bir liste ilettim Erdoğan'a, bu konuda görüşmeye devam edeceğiz, çözebileceğimiz her şeyi çözebilmemiz için.



ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUNLAR VAR

Türkiye'nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.