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Erdoğan-Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel görüşmede, ikili ilişkileri ve Suriye'deki gelişmeleri konuştu.

DHA | 30.11.2017 - 18:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile bu akşam telefonda görüştü.

SOÇİ ZİRVESİ KONUŞULDU

Telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 22 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şansölye Merkel ile bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, mülteciler konusuna da değinildi.

MERKEL: AB YARDIMLARINI HIZLANDIRACAĞIZ

Şansölye Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Türkiye’ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİSİ

İki lider, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemine işaret ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel’in, Almanya’da hükümeti kurma çalışmalarının neticelenmesinin akabinde, üst düzey ikili temaslara ivme kazandırılması konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

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