Işın Projesi testi Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi

Türkiye'nin son yıllardaki milli teknoloji hamlesinde önemli bir adım daha atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde geliştirilen yeni teknolojilerin müjdesini verdi.

Erdoğan, Milli Teknoloji Altyapıları Açılış Töreni'nde VİDEO

IŞIN PROJESİ TESTİ BAŞARILI OLDU

TÜBİTAK Bilgem kapsamındaki Işın Projesi'nin testi gerçekleştirildi. Işın projesi testi, Kırıkkale'de ilk kez yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın emriyle Kırıkkale'de yüksek güçlü lazer saha test alanında yapılan test başarıyla sonuçlandırıldı ve 20 kilovatlık milli lazer silah ile 1.5 kilometre mesafedeki 3mm kalınlığında çelik hedefi imha edildi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar:

"YÜZDE 65 OLAN MİLLİLİK ORANI YUKARI ÇIKACAK"

"Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız. SAGE savunma sanayiine önemli katkılar veriyor.

"KOBİLER VE ÜNİVERSİTELERLE MİLLİ YAPIYA DÖNÜŞÜLDÜ"

Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİlerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır."

CANLI YAYINDA TESTLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından farklı şehirlerdeki test alanlarında mühimmatların testleri başarıyla sonuçlandı.

Erdoğan'ın Karaman'a yaptığı canlı bağlantıda, HABRAS test alanında 1 metre duvar kalınlığı olan sığınak delinerek imha edildi. İlk kez yapılan test 7 saniye sürdü ve başarıyla gerçekleştirildi.

Ardından Pulat mühimmatının atış testi yapıldı ve 1 dakika süren test başarıyla sonuçlandırıldı.