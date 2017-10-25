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Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev siyasi temeaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi.

25.10.2017 - 17:59
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Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Mirziyoyev'inin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Konuk Devlet Başkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Bu ziyaret, 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde poz verdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçilecek. Daha sonra Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Ercan Topaca da yer aldı.

Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

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