Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.

Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini çok sayıda basın mensubu da takip ediyor. Bu gazeteciler arasında Star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik de var.

SİGARA PAKETİNE EL KOYDU, SÖZLEŞME İMZALATTI

Yolculuk esnasında Nazlı Çelik'in sigara kullandığını öğrenen Cumhurbaşkanı, sigara paketine el koydu. Erdoğan, daha sonra Çelik'ten sigarayı bıraktığına dair imza aldı.

ERDOĞAN'IN SON HEDEFİ ÇELİK OLDU

Her fırsatta çalışma arkadaşlarını ve karşılaştığı vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik eden Erdoğan'ın sigarayı bıraktırdığı son isim Nazlı Çelik oldu.

