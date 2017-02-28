taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.478
USD
3,6296
EURO
3,8543
ALTIN
146,67
PETR
55,7000

Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

Erdoğan, Pakistan seyahatine eşlik eden gazeteci Nazlı Çelik'in sigara paketine el koydu ve "Sigarayı bıraktım" sözleşmesi imzalattı.

28.02.2017 - 20:33
  1. Haberler
  2. Medya

adda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.

Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini çok sayıda basın mensubu da takip ediyor. Bu gazeteciler arasında Star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik de var.

SİGARA PAKETİNE EL KOYDU, SÖZLEŞME İMZALATTI

Yolculuk esnasında Nazlı Çelik'in sigara kullandığını öğrenen Cumhurbaşkanı, sigara paketine el koydu. Erdoğan, daha sonra Çelik'ten sigarayı bıraktığına dair imza aldı.

Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

ERDOĞAN'IN SON HEDEFİ ÇELİK OLDU

Her fırsatta çalışma arkadaşlarını ve karşılaştığı vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik eden Erdoğan'ın sigarayı bıraktırdığı son isim Nazlı Çelik oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

179
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

71
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

83
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

131
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

147
KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

146
Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM