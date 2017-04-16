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Erdoğan oyunu kullandıktan sonra alışveriş yaptı

Referandum sonuçlarını takip etmek üzere Tarabya Köşkü'ne giden Cumhurbaşkanı, bir pastaneye girip çikolata ve kurabiye aldı.

16.04.2017 - 15:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandıktan sonra Kısıklı'daki evlerine hareket etti.

ÇİKOLATA VE KURABİYE ALDILAR

Erdoğan çifti evlerinin yakınında açılan bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Emine Erdoğan ev yapılı çikolata ve kurabiye satın aldı. Ödemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra alışveriş yaptı

SONUÇLARI TARABYA'DAN TAKİP EDECEK

Bir saat kadar Kısıklı'daki evlerinde dinlenen Erdoğan çifti öğleden sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrılırken evinin önünde bekleyen kalabalıkla makam aracının içinden kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya Köşkü'nden takip edeceği öğrenildi.

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra alışveriş yaptı

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