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Erdoğan: Profesyonel askerlik iyi hesap edilmeli

Başkan Erdoğan profesyonel askerliğin getirisinin ve götürüsünün iyi hesaplandıktan sonra gerekli planlamaların yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 03:04..
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Biz hedefi veriyoruz arkadaşlarımız çalışıyor. Önümüze getirecekler. Ondan sonra nihai kararımızı inşallah vermiş olacağız.'' dedi.

Erdoğan, ''Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.'' dedi.

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