Erdoğan- Putin- Ruhani zirvesi eylülde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında İran'da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.

EYLÜL AYININ İLK 10 GÜNÜ İÇİNDE YAPILMASI PLANLANIYOR

"Üçüncü zirveyi eylülün ilk 10 günü içinde gerçekleştirme olasılığı üzerinde çalışılıyor. Bu yönde görüşler var." diyen Peskov, "Üç liderin programı hakkında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız" diye konuştu.

TAHRAN'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünkü açıklamasında, liderler arasındaki üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılmasının planlandığını belirtmişti.