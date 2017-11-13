taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8712
EURO
4,5179
ALTIN
159,21
PETR
63,0300

Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız

Rusya'da Putin'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizelerin kalkmasına dikkat çekti.

13.11.2017 - 22:19
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmeleri sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

VİZE MUAFİYETİ ESKİ HALİNE DÖNMELİ

Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 15 milyar doları aştı. Vizeler dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyetinin eski haline dönmesi önem arz ediyor." dedi.

Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız VİDEO

HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak açıklamasından satır başları şöyle:

Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü iş birliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.

Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız.

İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün bu ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

RUSYA İLE TELEFON DİPLOMASİMİZ DE İYİ

İkili görüşmelerimiz sadece rutin olmanın ötesinde, aynı zamanda telefon diplomasimiz de aramızda ve üst düzey yöneticiler arasında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu davetinize de çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak. Buradan da Kuveyt ve Katar'a bu şekilde ayrılacağız."

İlginizi Çekebilir
Erdoğan-Putin ortak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
TSK'dan hava harekatı
TSK'nın bugün gerçekleştirdiği operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Erdoğan - Putin görüşmesi
Siyasi temaslarda bulunmak için Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bir araya geldi.
Nazlı Ilıcak duruşmada ağladı
FETÖ davasında tutuklanan Nazlı Ilıcak, mahkemede ağlayarak tahliyesini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

157
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

64
Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması

92
Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

445
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

156
Acıbadem'den ırkçı paylaşım açıklaması

Acıbadem'den ırkçı paylaşım açıklaması

502
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklama

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM