Erdoğan, Şırnak'ta ölen işçinin ailesiyle görüştü

AK Partili heyet acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı da telefonla aradı, aileye taziyelerini iletti.
AİLE ZİYARET EDİLDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ile birlikte, Şırnak'taki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Sekvan Üstün'ün ailesini ziyaret etti.
Erdoğan, Şırnak'ta hayatını kaybeden işçinin ailesiyle görüştü İZLE
TELEFONDA ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ
Ziyarette Öznur Çalık, durumu telefonla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaştı.
Çalık'ın telefonundan acılı baba Teter Üstün'ü teselli edip başsağlığı diledi. Erdoğan, hayatını kaybeden işçinin eşi 6 çocuk annesi Zeynep Üstün ile de görüştü. Taziyelerini iletti.