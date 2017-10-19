Erdoğan, Şırnak'ta ölen işçinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanının daha en kısa zamanda istifasını vereceğini söyledi.

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Dengeli beslen mutlu ol

Gıda Seçimini Etkileyen Faktörler araştırması beslenmenin psikolojik boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor