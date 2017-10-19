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Erdoğan, Şırnak'ta ölen işçinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçilerden Sekvan Üstün’ün ailesini aradı

19.10.2017 - 14:09
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AK Partili heyet acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı da telefonla aradı, aileye taziyelerini iletti.

Erdoğan, Şırnak'ta ölen işçinin ailesiyle görüştü

AİLE ZİYARET EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ile birlikte, Şırnak'taki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Sekvan Üstün'ün ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, Şırnak'ta hayatını kaybeden işçinin ailesiyle görüştü İZLE

TELEFONDA ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Ziyarette Öznur Çalık, durumu telefonla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaştı.

Çalık'ın telefonundan acılı baba Teter Üstün'ü teselli edip başsağlığı diledi. Erdoğan, hayatını kaybeden işçinin eşi 6 çocuk annesi Zeynep Üstün ile de görüştü. Taziyelerini iletti.

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