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Erdoğan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

21.07.2017 - 11:57
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Erdoğan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gidiyor

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud’u da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’te Emir Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah’la, Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle bir araya gelecek.

ELE ALINACAK KONULAR

Görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü öğrenildi.

Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanmakta olan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınmasının planlandığı belirtildi.

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