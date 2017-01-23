Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, geçmişte Afrika'nın sömürüldüğünü Batı'nın yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

Erdoğan Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı VİDEO

ALTINLAR, ELMASLAR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu Afrika'nın altını, gümüşü, elması sömürülüp götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Buna dünya, Batı sessiz kalmadı mı?

TÜRK MİLLETİNİN AFRİKA'YA OLAN İLGİSİ

Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil gönül bağına dayanıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Birçok büyük şirketimiz Afrika'da büyük işler yapıyor. Tanzanya'da da yapacaklarına inanıyorum. Türkiyeli iş adamlarını bu ülkedeki imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TEPKİ

Birleşmiş Milletler adil değil. Adil olmadığı için Ortadoğu kan gölüne çevrildi. Afrika'da da durum aynı.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Gelin tüm dünya birleşelim, dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesinden herkes dönerli bir şekilde daimi üye olsun. Daimi geçici üye sistemi kalksın.





Bunu yapmaya mecburuz. Afrika ülkelerindeki sorunların çözümünün yine bu topraklardan çıkacağını düşünüyoruz.

Biz paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte 1. sırada ABD, 2. sırada İngiltere, 3. sırada Türkiye var. Milli gelire oranladığınızda 1. sırada Türkiye var.

ECDADIMIZIN SÖMÜRGECİLİK İZİ YOKTUR

Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor.

Afrika'daki ilişkilerimize kazan kazan bakışıyla yaklaşıyoruz.





FETÖ UYARISI

Türkiye 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldı. Bunun arkasında FETÖ vardır. FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Tanzanya'daki yapılanmaları için gereken önlemleri Cumhurbaşkanı ile ele aldık. Adında Türkiye geçen ama büyükelçilik tarafından tanınmayan hiç bir işadamı örgütüne itibar etmeyin.''