taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.126
USD
3,7790
EURO
4,0558
ALTIN
147,54
PETR
54,7900

Erdoğan, Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisinin gönül bağına dayandığını söyledi.

23.01.2017 - 16:25
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan, Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, geçmişte Afrika'nın sömürüldüğünü Batı'nın yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

Erdoğan, Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı

Erdoğan Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı VİDEO

ALTINLAR, ELMASLAR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu Afrika'nın altını, gümüşü, elması sömürülüp götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Buna dünya, Batı sessiz kalmadı mı?

TÜRK MİLLETİNİN AFRİKA'YA OLAN İLGİSİ

Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil gönül bağına dayanıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, uzun süre alkışlandı.

Erdoğan, Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Birçok büyük şirketimiz Afrika'da büyük işler yapıyor. Tanzanya'da da yapacaklarına inanıyorum. Türkiyeli iş adamlarını bu ülkedeki imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TEPKİ

Birleşmiş Milletler adil değil. Adil olmadığı için Ortadoğu kan gölüne çevrildi. Afrika'da da durum aynı.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Gelin tüm dünya birleşelim, dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesinden herkes dönerli bir şekilde daimi üye olsun. Daimi geçici üye sistemi kalksın.

Erdoğan, Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı

Bunu yapmaya mecburuz. Afrika ülkelerindeki sorunların çözümünün yine bu topraklardan çıkacağını düşünüyoruz.

Biz paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte 1. sırada ABD, 2. sırada İngiltere, 3. sırada Türkiye var. Milli gelire oranladığınızda 1. sırada Türkiye var.

ECDADIMIZIN SÖMÜRGECİLİK İZİ YOKTUR

Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor.

Afrika'daki ilişkilerimize kazan kazan bakışıyla yaklaşıyoruz.

Erdoğan, Tanzanya'da Batı gerçeklerini anlattı

FETÖ UYARISI

Türkiye 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldı. Bunun arkasında FETÖ vardır. FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Tanzanya'daki yapılanmaları için gereken önlemleri Cumhurbaşkanı ile ele aldık. Adında Türkiye geçen ama büyükelçilik tarafından tanınmayan hiç bir işadamı örgütüne itibar etmeyin.''

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

102
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

56
Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

123
Adil Gür'ün referandum tahmini

Adil Gür'ün referandum tahmini

281
Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmeleri başladı

53
Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

418
El Bab operasyonunda son durum

El Bab operasyonunda son durum

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM