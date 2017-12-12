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Erdoğan TÜBA Ödül Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBA Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 12:48..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizin her köşesindeki bilim insanlarımızı bu listede görmekten memnuniyet duyuyorum. Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Bilim, insanoğlunun merakla yürüttüğü hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz.

ELON MUSK ZİYARETTE BULUNDU

Elon Musk ziyarette bulundu. Kendisinin heyecanı, gayreti takdire şayan. Elektrikli araçların petrol odaklı kavgaların bitmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz.

TÜRKİYE BÖLGESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK MECBURİYETİNDEDİR

Türkiye her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da bölgesinde öncülük etmek mecburiyetindedir.

Kuru sözle, sadece eleştirmekle bir yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmek için, millete hizmet etmek için, insanlığa hizmet için çalışmak lazım, kararlılık lazım, vizyon lazım.

Biz de bu anlayış ile geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi bilimin her alanında ileriye taşıyacak, bu çalışmalarla birlikte eserleri ortaya koyacak destekleri verdik. Her alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik.

Bugün geldiğimiz yer önemlidir, ama yeterli değildir. Yıllarca beyin göçü veren ülke olarak anıldık.

Biz üreten, çalışan herkesin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR..

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