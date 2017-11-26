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Cumhurbaşkanı: Yurt dışında 1 kuruş param varsa 1 dakika durmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefetin kendisi hakkında yurt dışında mal varlığı olduğu iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 15:39..
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Cumhurbaşkanı: Yurt dışında 1 kuruş param varsa 1 dakika durmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yurt dışı bankalarda hesabı olduğu iddialarına sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında herhangi bir hesabı olmadığı belirterek, iddia sahiplerini ispata davet etti.

"1 KURUŞ PARAM VARSA 1 DAKİKA DURMAM"

Erdoğan; "Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında 1 kuruş parası varsa, herhangi bir bankada bunu ispat etsin. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bana taaahhüdünü versin." diyerek meydan okuyarak, "Bunu ispat edemeyen Kemal, acaba o makamında duracak mı o da bana bunun taahhüdünü versin." dedi.

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