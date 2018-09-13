Erdoğan'dan döviz kararı

TL'nın korunması için alınan kararlar kararnameyle açıklandı. Kararda, "Dövizle yapışmış sözleşmeler 1 ay içinde TL'ye dönüştürülecek" ifadelerine yer verildi.

TL'YE DÖNÜŞ BAŞLADI

Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararname şöyle:

"Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedebli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."