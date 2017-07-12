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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı kapsamında yabancı sermayeli yatırımcılarla görüştü.

12.07.2017 - 13:39
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz eleştirisi

Konuşmasında FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk sokaktayken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkmayıp evde oturmasına değindi:

15 TEMMUZ'DA HAVALİMANI'NDAN KAÇIP GİDEN BİR MUHALEFETİN BAŞI VAR

"15 Temmuz'da havalimanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefet başkanı var. Şu anda konuşuyor, kontrollü darbe diyor. Nasıl bir kontrollü darbe bu? Öbür taraftan darbe olunca tankların önüne ben çıkarım diyeceksin. Tanklar dostlarının geldiğini görünce sana yollarını açtılar, sen de oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin.

BİZE KAÇMAK YAKIŞMAZDI, LİDER TAŞIN ARKASINA SAKLANIRSA...

Biz havalimanına indiğimizde F-16'lar üzerimizde uçuyorlardı. Biz orada halkımızla bütünleştik. Bize kaçmak yakışmazdı. Lider taşın arkasına saklanırsa, millet dağın arkasına saklanır diye bir söz var.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz eleştirisi

BUNUN ADI ADALET YÜRÜYÜŞÜ OLAMAZ

Hükümet, polis teşkilatı seni koruma altına alacak, sen de 25 gün yollarda yürüyecek ve ondan sonra da karavanlarda akşamları gayet güzel şekilde geçireceksin. Bak, 'Adalet Yürüyüşü' yaptık. Bunun adı 'Adalet Yürüyüşü' olmaz. Bunun adı 'sözde adalet' olur ve sen, partinin içerisinde karşı aday olanlara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz eleştirisi

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