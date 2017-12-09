Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

MÜSLÜMANLAR İÇİN KUTSAL ŞEHİR

Görüşmelerde, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, Orta Doğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi.