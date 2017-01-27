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Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 8 alçağı bize vermediler

Yunanistan, darbe kalkışması başarısız olunca Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü subayla ilgili kararını verdi, Türkiye'ye iade edilmeyecekler.

27.01.2017 - 10:18
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Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 8 alçağı bize vermediler

Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: 8 alçağı bize vermediler

Yunanistan'ın, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 8 darbeci askeri Türkiye'ye vermemesi, iade taleplerinin reddedilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekti.

Erdoğan, Çipras'ı kastederek "Daha ilk akşam kendilerini aradım, 15-20 gün içinde bu işi çözeceklerini söylemişlerdi" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Parlamentosu’nun, ‘Şunu şöyle yapsanız, yoksa sizinle ilgili bir gözlemci süreci başlatacağız’ şeklindeki yaklaşımları da hoş değil. Neticede bu millet kendi göbeğini kendi keser. Benim şehitlerimin hesabını onlar mı verecek? Bizim millete ve Allah’a hesap vermek dışında, hiçbir merciye hesap verme durumumuz yoktur. Yunanistan oraya sığınan sekiz alçağı hâlâ bize vermiyor. Ben kendilerini daha ilk akşam aradım, bana verdiği söz ‘15-20 gün içerisinde biz çözeriz’. Bunlar, Türkiye’de terör eylemi yapmışlar, burada yargılanmaları gerekir. İade işlemindeki gecikme, tabii ki güvenin de sarsılmasına neden olur.

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