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Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Cumhurbaşkanı'nın Sırbistan ziyaretini AB'ye bir meydan okuma olarak gören Alman basını,Türkiye'nin bölgede ekonomik adımlar attığını yazdı.

10.10.2017 - 08:34
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Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'dan sonra Sırbistan'a gitti. Erdoğan'ın Doğu Avrupa'da yaptığı bu ziyaretler, Alman basınında da geniş yer buldu.

ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını değerlendiren Almanlar, ziyaretleri "meydan okuma" olarak gördü.

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

CEKETLER AYNI

Deutsche Welle'de çıkan yazıda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın benzer ceketleri giydiğine de dikkat çekildi.

EKONOMİK ADIMLAR

Haberin detaylarında, Türkiye'nin Doğu Avrupa ülkeleri ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için anlaşmalar yaptığına yer verildi.

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENİYOR

Haberde; 2018 yılında daha da artması beklenen ekonomik ilişkilerin Avrupa Birliği karşısında Türkiye'nin elini güçlendireceğine yer verildi.

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