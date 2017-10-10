Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Şarkıcı Haluk Levent ve Sosyal Medya grubu AHBAP Türkiye Ampute Milli Takımı için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı'nın Sırbistan ziyaretini AB'ye bir meydan okuma olarak gören Alman basını,Türkiye'nin bölgede ekonomik adımlar attığını yazdı.

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Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

İdlib operasyonunun Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çok farklı olduğunu söyleyen Yarar, "Burada dost ve düşman tanımı yok" dedi.