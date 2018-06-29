taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.338
USD
4,5643
EURO
5,3191
ALTIN
183,61
PETR
78,3100

Eren Erdem tutuklandı

Hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 13:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Eren Erdem tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen CHP Milletvekili Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Eren Erdem tutuklandı
Eren Erdem'in gözaltında çekilen fotoğrafı

9,5 YILDA 22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI ENGELLENMİŞTİ

Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

954
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

79
CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

303
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

603
HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

310
Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

404
Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM