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Eriğin kilosu 10 liraya düştü

Mart ayı başlarında kilogramı 300 liraya kadar yükselen erik, açıkta hasadın başlamasıyla 10 liradan satılıyor.

22.04.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Silifke Erik Üreticileri Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını söyledi.

Silifke'de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini vurgulayan Göktaş, şunları belirtti: "Eriğin getirisi dolayısıyla ilgi sürekli artıyor ve üretim alanı da buna bağlı olarak genişledi. Göksu Vadisi Türkiye'nin en doğal ortamlarından birisi. Bu vadinin köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olması. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Türkiye'nin ilk turfanda can eriği de Silifke'nin Göksu Vadisi'nde yetişmektedir."

Eriğin kilosu 10 liraya düştü

300 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Göktaş, can eriğinin açıkta hasadına başlanmasının ardından kilogramının 300 liradan 10 liraya kadar düştüğünü, talebin de arttığını kaydetti.

Eriğin kilosu 10 liraya düştü

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